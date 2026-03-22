Clubes de fútbol de Argentina se unen a la conmemoración por 50 años del golpe de Estado

Clubes como Independiente de Avellaneda, Newell's Old Boys de Rosario y Lanús, entre otros, salieron a la cancha en la fecha que se disputa este fin de semana con camisetas impresas con la consigna 'Nunca más' o con la silueta del pañuelo blanco que distingue a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, reconocidas internacionalmente por su lucha por los hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

Por su parte, el club Boca Juniors hizo un homenaje a José Luis Hazan, un hincha del club que en 1979 fue secuestrado, junto con su esposa y su hija de 3 años, por un grupo de tareas del régimen militar y permanece desaparecido.

En el homenaje, el club entregó a su hija, Celeste Hazan Villaflor, y a los hermanos de José Luis el carné de socio de Hazan y una camiseta con el número 12 y su nombre.

En un comunicado, Boca Juniors expresó que este acto era "una manera de ratificar el compromiso del club para mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina".

También la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado para señalar que "el 24 de marzo representa una fecha de profunda significación para toda la sociedad, un día dedicado a la memoria, a la reflexión colectiva y al compromiso permanente con la democracia".

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"La Asociación del Fútbol Argentino acompaña la memoria histórica del país recordando a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado instaurado tras el golpe de Estado en Argentina de 1976. El paso del tiempo no diluye la importancia de recordar, sino que fortalece la necesidad de transmitir esos valores a las nuevas generaciones", afirmó el comunicado.

La AFA sostuvo que "los clubes, los futbolistas, los dirigentes y los hinchas forman parte de una comunidad que reconoce el valor de la memoria como herramienta para construir un futuro más justo" y que "el fútbol entonces, con su enorme capacidad de convocatoria, también contribuye a mantener viva la historia colectiva".

"A cincuenta años de aquel acontecimiento que marcó profundamente a la Argentina, el fútbol argentino reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, valores esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo de nuestras instituciones", añadió la asociación.