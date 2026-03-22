Conservadores desbancan a socialdemócratas en Renania-Palatinado con ultraderecha tercera

De acuerdo con los cálculos de las cadenas de televisión públicas ZDF y ARD, en una ajustada carrera por el primer puesto, la CDU habría obtenido un 30,5 % de los votos, el SPD entre un 26,5 y 26,9 %, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) un 20 %, y Los Verdes entre un 7,7 % y 8,3 %.

De confirmarse los pronósticos, los socialdemócratas perderían la jefatura de Gobierno en Maguncia tras 35 años de liderazgo continuado.

El cabeza de lista del SPD, el actual primer ministro de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, llevaba las riendas de la región desde julio de 2024 y aspiraba a mantenerse en el cargo.

El secretario general del SPD, Tim Klüssendorf, dijo a la ARD que los pronósticos son un "duro revés".

La CDU, que ha estado ligeramente por delante de la SPD en las encuestas previas a las elecciones legislativas, esperaba ocupar por primera vez en tres décadas y media la jefatura del Gobierno en la Cancillería de Maguncia.

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El candidato conservador, Gordon Schnieder, celebró que la CDU "haya vuelto" en Renania-Palatinado y que los votantes hayan optado por el "cambio", por "una política educativa mejor, por otra política de seguridad, otra política de salud y otra económica".

Desde 2016 gobernaba en Renania-Palatinado una coalición formada por el SPD, Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), fuerza esta última que habría obtenido entre un 2 % y 2,1 % y se quedaría por tanto lejos del umbral del 5 % necesario para entrar en el Parlamento regional.

También se quedarían fuera del Hemiciclo de Maguncia La Izquierda y los Electores Libres.

En las elecciones de 2021 la SPD aún había obtenido un 35,7 % de los votos, por delante de la CDU (27,7 %) y Los Verdes el 9,3 %.

La AfD había obtenido en aquellos comicios el 8,3 %, con lo que cinco años después más que duplicaría su resultado de 2021.

El avance de la AfD en estos comicios llevará seguramente a una situación en el parlamento regional en la que la única posibilidad de formar una mayoría de Gobierno será una alianza entre la CDU y el SPD.

Tanto el SPD como la CDU descartan todo tipo de cooperación con la ultraderecha.

El cabeza de lista de la AfD, Jan Bollinger, señaló que el partido ultraderechista ha logrado el resultado "más fuerte en el oeste" de Alemania.

"La CDU puede plantearse si quiere desprenderse del amiguismo político rojo. Pero también desde la oposición podemos lograr mucho", afirmó, en referencia al color del SPD.

La copresidenta de la AfD, Alice Weidel, calificó el resultado de "récord". "El electorado ha votado por una alianza de centro-derecha, pero los partidos deciden lo contrario" y desde la oposición "seguiremos poniendo el dedo en la llaga" con el objetivo de llegar al Gobierno "en las próximas elecciones".

Los comicios de este domingo fueron los segundos este año después de los de Baden-Württemberg, también en el suroeste, y antes de los de Sajonia-Anhalt y Mecklenburgo-Antepomerania, ambas regiones del este del país, y los de la ciudad estado de Berlín.

Ya en los comicios de Baden-Württemberg la AfD logró casi duplicar sus votos (hasta el 18,8 %) y se alzó con el tercer puesto, por detrás de Los Verdes y la CDU.