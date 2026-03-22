Denuncias de acoso sexual sacuden al periodismo colombiano

El caso más reciente involucra a Caracol Televisión, que confirmó -en un comunicado publicado el pasado viernes en la mañana- la activación de sus protocolos internos tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual.

La empresa indicó, en la misma nota, que está llevando a cabo investigaciones "con garantías de confidencialidad, debido proceso y acompañamiento a las posibles víctimas".

En paralelo, salieron a la luz testimonios de periodistas que denuncian conductas inapropiadas en los medios, incluido el relato de una comunicadora que aseguró haber sido besada sin su consentimiento por un presentador, un hecho ocurrido en instalaciones vinculadas al canal.

Según estos testimonios, que también mencionan otros episodios similares, el miedo a represalias y a perder oportunidades laborales ha sido un factor clave para no denunciar oportunamente, lo que reavivó el debate sobre la eficacia de los mecanismos internos en los medios.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, calificó este domingo como "doloroso" el caso y afirmó que la compañía actuará con rigor.

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"Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor con protocolos laborales y legales muy estrictos", señaló, y añadió que se adoptarán "las decisiones que haya que tomar con severidad".

En medio de la controversia, más de 40 mujeres periodistas firmaron una carta pública en la que denuncian un patrón de silenciamiento frente a las violencias basadas en género en el sector y piden garantías para quienes deciden hablar.

El documento señaló que, tras denunciar, algunas mujeres han enfrentado presiones, amenazas y procesos judiciales, lo que consideran una forma de revictimización.

"Es urgente garantizar condiciones seguras y justicia con enfoque de género para las víctimas que denuncian acoso en el ejercicio periodístico", señalaron las firmantes, entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro.

En ese contexto, la carta alude al caso del gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, y adviertió sobre los riesgos que enfrentan quienes denuncian. En redes sociales, Duzán afirmó que Morris había acudido a "acciones sistemáticas para silenciar a las mujeres que lo denuncian".

Asimismo, las firmantes cuestionan lo que describen como respaldo institucional a los señalados y advierten sobre la persistencia de la impunidad en casos de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que piden a la justicia actuar con enfoque de género.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas de Colombia expresó su "profunda preocupación" por los hechos y aseguró que evidencian una problemática estructural que ha sido silenciada durante años.

El gremio pidió "cero tolerancia" frente al acoso y la violencia de género en el ejercicio periodístico, así como investigaciones transparentes, garantías de protección para las víctimas y entornos laborales seguros.

"El silencio no puede seguir siendo la norma. Denunciar no es traicionar el oficio, es dignificarlo", señaló la organización.

Al mismo tiempo, periodistas impulsan en redes sociales iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, con las que buscan visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo.

Como parte de esta iniciativa, se habilitó un correo electrónico para recibir testimonios de forma confidencial, con el objetivo de recopilar denuncias y promover acciones concretas dentro del sector.

Las impulsoras del movimiento advierten que durante años "depredadores sexuales" se ampararon en el poder de sus cargos y en el silencio institucional, y subrayan que el momento actual representa una oportunidad para transformar esa realidad.