EEUU desplegará mañana a ICE en los aeropuertos para ayudar en los controles de seguridad

En una entrevista con el programa 'State of the Union', de la cadena CNN, Homan aseguró que esta medida ayudará a la TSA "a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con encargar esta tarea al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban financiar a la TSA, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

En un segundo mensaje publicado en su red Truth Social, el republicano aseguró que ya ha instruido a ICE a personarse en aeropuertos mañana lunes: "Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: '¡Prepárense!'", escribió.

Homan dijo hoy que los agentes ayudarán a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados".

"Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido", explicó.

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El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

La negativa de los demócratas a financiar el DHS se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales, en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Trump en el estado de Minesota.