El primer ministro chino afirma que su país importará más productos extranjeros

Durante su intervención en la apertura del Foro de Desarrollo de China 2026, Li advirtió de que el mundo atraviesa "profundos y complejos cambios", con un aumento del "unilateralismo" y el "proteccionismo", aunque subrayó que también crecen las fuerzas que apuestan por la "cooperación y el desarrollo".

El jefe del Gobierno chino, citado por la agencia estatal Xinhua, señaló que el crecimiento económico global no debe basarse en la competencia por mercados existentes, sino en la creación de nuevas oportunidades "mediante la apertura y la innovación tecnológica", y recalcó que "el proteccionismo no es la solución" a los problemas actuales.

Li destacó que los intercambios comerciales de China se desarrollan en el marco de reglas internacionales y defendió la necesidad de fortalecer la cooperación global para "hacer más grande el pastel" de la economía mundial.

Sus declaraciones se producen después de que los datos oficiales publicados este mes mostraran una fuerte aceleración del comercio exterior chino en el arranque de 2026, con un aumento del 18,3 % interanual en el valor total de los intercambios denominados en yuanes durante el primer bimestre.

En ese periodo, las exportaciones crecieron un 19,2 % interanual y las importaciones un 17,1 %, tras un 2025 en el que las ventas al exterior aumentaron un 6,1 % y las compras apenas un 0,5 %, en medio de las preocupaciones de varios socios comerciales de China por su déficit comercial con el gigante asiático.

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Asimismo, abogó por promover cadenas de suministro "estables y seguras" y por reforzar un entorno de competencia "justo", al tiempo que reiteró la disposición de Pekín a mejorar el entorno empresarial y garantizar el trato nacional a las empresas extranjeras.

El discurso tuvo lugar en un foro organizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado en la capital china, al que asistieron unos 750 representantes del mundo empresarial, organismos internacionales y entidades financieras.