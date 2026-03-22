Emmanuel Grégoire logra mantener París en manos socialistas, según primeras estimaciones

Grégoire, que ha cosechado más del 50 por ciento de los votos, ha conseguido así el más difícil todavía de mantener el bastón de mando de París otros seis años en manos socialistas, como venía ocurriendo en el último cuarto de siglo.

Y es que el mantenimiento de la candidata de La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou, en la segunda vuelta, al negarse Grégoire a tomar la mano tendida para pactos con ella, era un importante palo en las ruedas de Grégoire, quien salió este domingo de la cabina de voto con la papeleta de la política hecha un gurruño en una mano.

Exactamente, Grégoire obtuvo el 53,1 % de los votos en París, según una estimación inicial de Ipsos BVA. Rachida Dati (Los Republicanos), que fusionó su lista con la del centrista Pierre-Yves Bournazel (Horizontes), quedó rezagada por más de 15 puntos con el 38 % de los votos. Sophia Chikirou (La Francia Insumisa) quedó en último lugar con el 8,9 % de los votos.

Gregoire, al frente de una alianza con comunistas y ecologistas, fue el más votado el pasado domingo con el 38 % de los votos, por delante de Dati que tuvo el 25,46 %, pero el mantenimiento de la izquierdista Sophia Chikirou (11,34 %) en al carrera ponía en peligro su victoria.

El nuevo alcalde de París es un socialista de raza que se afilió al partido de la mano del ex primer ministro Lionel Jospin, trabajó junto al ex jefe de Gobierno Jean-Marc Ayrault y entró en la vida municipal con el exalcalde Bertrand Delanoë, tres figuras de peso de la izquierda francesa.

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Nacido en Lilas, municipio del cinturón obrero de la capital, el 24 de diciembre de 1977, mamó izquierda desde niño en el seno de una familia acomodada en la que sus abuelos militaron en el Partido Comunista, del que su padre fue asalariado.

Licenciado en Ciencias Políticas, su militancia se alejó de la de sus progenitores y optó por la socialdemocracia de la mano del primer ministro Jospin, el 'padre' de la semana laboral de las 35 horas, por cuya admiración ingresó en el partido en 2002.

Su militancia en el popular distrito XII de la ciudad le llevó a ingresar en el gabinete de Delanoë, que un año antes se había convertido en el primer regidor de izquierdas de París desde 1871.

Tras su paso por el gabinete Ayrault, regresó al Ayuntamiento tras la victoria de Anne Hidalgo en 2014, siendo su brazo derecho. Todo apuntaba a que Grégoire tomaría el testigo de la alcaldesa de forma tranquila como ella había sucedido a Delanoë.

Pero a partir de 2024 las relaciones entre ambos se enturbiaron. Hidalgo le reprochó una actitud distante durante su campaña presidencial de 2022, en la que apenas obtuvo un 1,74 % de los votos, el peor resultado de la historia socialista, mientras que él reclamaba ser designado ya como su delfín.

Poco antes de los Juegos de París de 2024 abandonó el Ayuntamiento para presentarse a las legislativas, en las que fue elegido diputado por la capital y desde ahí preparó su candidatura a la Alcaldía, que consiguió en unas primarias pese al rechazó expreso de Hidalgo.