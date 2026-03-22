Eslovenia limita repostaje por gran demanda ante precios más bajos que en Italia y Austria

El Gobierno ha tomado esta decisión, que estará vigente "hasta nuevo aviso", para mitigar el problema del suministro de derivados del petróleo que se produjo en los últimos días, con largas colas en las gasolineras y el agotamiento del combustible en algunas, informó la agencia de noticias STA.

El Gobierno también ha movilizado al ejército esloveno, que participará en el suministro, y estará disponible para el transporte de combustible.

Los minoristas deberán informar mañana al Gobierno sobre la situación de sus gasolineras, tras lo cual el Ejecutivo evaluará nuevas medidas, según anunció el primer ministro Robert Golob, quien adelantó que se busca restringir especialmente la venta de combustible a extranjeros.

En los últimos días se vivieron tensiones en las gasolineras eslovenas debido a un enorme aumento de la demanda, provocado por precios mucho más bajos en Eslovenia que en las vecinas Italia y Austria.

Para aliviar la presión justo antes de las elecciones que se celebran este domingo, el Gobierno también puso en venta parte de las reservas estratégicas de diésel y liberalizó los precios en las autopistas, que a pesar de subir respecto a las demás gasolineras en el país, son más económicas que en países vecinos.