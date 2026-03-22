Ghana rescata y repatria a 44 ciudadanos víctimas de una red fraudulenta en Nigeria

Las personas fueron engañadas mediante redes sociales y canales de reclutamiento informales, con falsas promesas de empleo y oportunidades de viajes, pero a su llegada, fueron sometidas a condiciones de explotación, incluyendo restricción de movimiento, coerción psicológica y fueron presionadas para reclutar a otros.

“Tras una operación coordinada el 16 de marzo por las autoridades de seguridad nigerianas (...) en colaboración con las instituciones ghanesas pertinentes, las víctimas llegaron a Acra el 20 de marzo”, añadió el documento.

Ghana había advertido el 13 de marzo pasado contra las actividades de individuos y redes que estarían suplantando a personal de la empresa QNET, una compañía de venta directa y marketing multinivel (MLM) fundada en Hong Kong, que vende productos de bienestar, estilo de vida y tecnología.

“El Gobierno de Ghana está trabajando estrechamente con sus homólogos nigerianos y las partes interesadas pertinentes para facilitar los esfuerzos en curso para desmantelar las redes criminales involucradas”, concluyó el Ministerio.

A fines de enero pasado, la firma hongkonesa advirtió que “organizaciones criminales a menudo se hacen pasar por distribuidores de QNET para atraer a víctimas desprevenidas”.

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La compañía indicó estar trabajando con las autoridades ghanesas para combatir las estafas y proteger a la ciudadanía, mediante una Oficina de Cumplimiento de QNET en Acra y remarcaron que ellos no ofrecen empleos, visas ni oportunidades de viaje al extranjero.