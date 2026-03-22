Gobierno saudí reporta la destrucción de drones y misiles contra la región oriental y Riad

En un primer comunicado en su cuenta en X, el ministerio reportó que sus sistemas de defensa habían "interceptado y derribado cinco drones sobre la Provincia Oriental en la última hora". Al que le siguió un comunicado sobre el ataque de "tres misiles balísticos contra su capital, de los cuales uno de ellos fue interceptado, mientras que los otros cayeron en una zona deshabitada".

Y finalmente un nuevo comunicado donde afirmó que "interceptó y derribó otros cuatro drones sobre la Provincia Oriental, horas después del ataque a Riad".

Esta serie de ataques hace parte de varios similares en lo que va de marzo "con más de 60 drones derribados", vinculados a tensiones con los hutíes en Yemen, según los comunicados del ministerio en X.

Desde el sábado, la provincia oriental ha recibido ataques aéreos contra instalaciones energéticas "con al menos docenas de drones derribados en las últimas horas" expresó la fuente oficial.

Los ataques se dan en medio de la guerra que libra Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí.