Incautan 1.251 paquetes de droga en un contenedor en Panamá con destino a Lituania

La Fiscalía panameña anunció en X que "a través de la Fiscalía de Drogas de Colón y en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas, logró la incautación de 1.251 paquetes de presunta sustancia ilícita. La droga fue ubicada dentro de un contenedor. El mismo mantenía destino a Lituania".

El pasado viernes, las autoridades panameñas también decomisaron un cargamento de 1.506 paquetes de droga en un contenedor que tenía como destino final Lituania.

La información de este domingo no precisa el tipo, ni peso de la droga incautada, aunque en Panamá los paquetes decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

Este año las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga.

Entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero tras interceptar agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño.

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En 2025 Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público panameño (Fiscalía).