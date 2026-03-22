Kast: “Tenemos que cuidar nuestras relaciones comerciales con todos los países”

El mandatario dijo que su política exterior estará marcada por el respeto a la institucionalidad de Chile y se refirió a la crisis mundial por la subida de los precios del petróleo, debido al conflicto en Medio Oriente, y a cómo esta impactará internamente a su país.

Kast ofreció su primera entrevista al diario local La Tercera, luego de haber asumido el poder el pasado 11 de marzo, y tras once días en el que su Gobierno hizo importantes anuncios en materia migratoria, económica y de seguridad.

“Los chilenos tenemos que exportar mucho, tenemos que cuidar nuestras relaciones comerciales con todos los países y lo estamos haciendo”, aseguró y añadió que el país tiene normas “súper claras de cómo invertir”.

“La relación comercial para nosotros es fundamental. Y la seguridad de nuestro país también es fundamental”, completó Kast, cuyo país dependen en gran medida de las exportaciones de cobre y otros metales a China, pero que tiene una afinidad ideológica con la Administración de Donald Trump.

En ese sentido, Kast advirtió en temas de política exterior que “nadie se salte ni una fila, que nadie trate de acelerar algo que otros no han tenido la posibilidad”.

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“Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien. Si a Bolivia le va bien, a Chile le va a ir bien. Estamos en una situación internacional inédita”, afirmó.

El dignatario se refirió a ambos países asegurando que existen muy buenas relaciones comerciales y potenciales, en el caso de Argentina, y con Bolivia dijo existir una situación “inédita en la historia de nuestras naciones”.

Kast se refirió a la gira que realizó como presidente electo, antes de su investidura, entre diciembre y febrero en la que se reunió con los presidentes de Hungría, Viktor Orbán, El Salvador, Nayib Bukele e Italia, Giorgia Meloni para tratar temas de seguridad.

“La reunión que tuve con varios presidentes va en esa línea. ¿Cómo enfrentamos la amenaza mundial del crimen organizado, del narcotráfico y de la migración ilegal? Si lo que estamos viendo en Chile también lo vive Argentina, lo vive Ecuador, lo vive Bolivia, y tenemos que enfrentarlo en conjunto”, comentó.

Sobre los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), dentro de la relación entre países, el Presidente dijo que son importantes “en la medida que no pierdan el objetivo para el cual fueron creados, obvio, y que no sean instrumentalizados”.

“Tienen que entender que el mundo ha cambiado también y las personas que vayan a ejercer los liderazgos tienen que entender muy bien qué es lo que se pide actualmente a los organismos multilaterales”, agregó.

Al respecto, fue consultado por la respuesta de su Gobierno a la postulación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la presidencia de la ONU, y se limitó a decir que se conocerá “pronto”.

La política, de 74 años, fue respaldada para la inscripción de su candidatura por el presidente saliente Gabriel Boric y países como Brasil y México, y se reunió con Kast el pasado viernes en La Moneda (sede de Gobierno) sin que posteriormente se informara del resultado de las conversaciones.