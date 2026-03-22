Kristi Noem llega a Honduras para hablar con el presidente Asfura sobre temas de seguridad

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en el centro del país, Noem se trasladó por vía aérea a Tegucigalpa y luego fue recibida en la Casa Presidencial por el embajador de Honduras en Estados Unidos, el excanciller Roberto Flores.

En la víspera, Asfura dijo escuetamente a los periodistas que el pasado día 7 de marzo se reunió en Florida, sur de EE.UU., en la cumbre del Escudo de las Américas con presidentes y líderes electos de América Latina para reforzar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas liderada por Trump.

Trump formalizó entonces la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.

Según versiones extraoficiales, Noem visitará varios países latinoamericanos para reunirse con mandatarios de los que participaron el 7 de marzo en la reunión de Florida.

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En esa cita participaron los líderes, afines ideológicos de Trump, de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Trump anunció el 5 de marzo que a partir del 31 de marzo Noem no estará al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Además, indicó que Noem pasa a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad que el mandatario anunció dos días después.