La CDU desbanca al SPD en su bastión del suroeste alemán y la ultraderecha queda tercera

Con el 96 % de los votos escrutados, la CDU obtiene un 30,9 %, el SPD un 25,9 %, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) un 19,6 % y Los Verdes un 7,8 %.

"La CDU de Renania-Palatinado ha vuelto", celebró el cabeza de lista de la CDU, Gordon Schnieder, quien recalcó, en la región en la que nació el excanciller conservador Helmut Kohl, que los votantes han "elegido el cambio y quieren una "política educativa mejor, y otra política de seguridad, de salud y económica".

El cabeza de lista del SPD, el actual primer ministro de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, que llevaba las riendas de la región desde julio de 2024, pidió "no enterrar la cabeza" y en cambio desempeñar como partido un "fuerte papel a la hora de ofrecer un Gobierno del centro democrático" junto con la CDU, aunque será sin él.

"Vamos a formar un Gobierno como corresponde, porque es lo que se merecen los habitantes de Renania-Palatinado", afirmó, al felicitar a Schnieder, cuyo partido ocupará por primera vez desde 1991 la jefatura de la Cancillería de Maguncia.

Para una mayoría absoluta en el Parlamento regional se requieren 51 escaños. El Partido Liberal (FDP) -parte del Gobierno tripartito junto al SPD y Los Verdes desde 2016-, La Izquierda y los Electores Libres se han quedado fuera del Hemiciclo.

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Schnieder descartó este mismo domingo de nuevo aliarse con la ultraderecha, por lo que la única posibilidad de formar una mayoría de gobierno será una alianza entre la CDU y el SPD.

El fuerte avance de la AfD, al pasar de un 8,3 % en 2021 a casi un 20 % en estos comicios, convertirá así al partido ultraderechista en el primer partido de la oposición.

El cabeza de lista de la AfD, Jan Bollinger, celebró que el partido haya cosechado el resultado "más fuerte en el oeste" de Alemania con 24 escaños de 101.

"La CDU puede plantearse si quiere desprenderse del amiguismo político rojo. Pero también desde la oposición podemos lograr mucho", afirmó, en referencia al color del SPD.

La copresidenta de la AfD, Alice Weidel, calificó de "récord" el resultado. "El electorado ha votado por una alianza de centro-derecha, pero los partidos deciden lo contrario" y desde la oposición "seguiremos poniendo el dedo en la llaga" con el objetivo de llegar al Gobierno "en las próximas elecciones", afirmó.

Los comicios de este domingo fueron los segundos este año después de los de Baden-Württemberg, también en el suroeste, y antes de los de Sajonia-Anhalt y Mecklenburgo-Antepomerania, ambas regiones del este del país, y los de la ciudad estado de Berlín.

Ya en los comicios de Baden-Württemberg la AfD logró casi duplicar sus votos (hasta el 18,8 %) y se alzó con el tercer puesto, por detrás de Los Verdes y la CDU.

El batacazo del SPD en Baden-Württemberg, donde perdió la mitad de los votos en comparación con 2021 y obtuvo el peor resultado en su historia, y el de este domingo en Renania-Palatinado al perder tras 35 años el gobierno regional, tendrá consecuencias en la coalición federal de conservadores y socialdemócratas, según el politólogo Uwe Jung.

La derrota del SPD agudizará la crisis que vive la socialdemocracia a nivel nacional y el liderazgo de los colíderes, Bärbel Bas y Lars Klingbeil, ministros de Trabajo y de Finanzas, respectivamente, en el Gobierno federal de Friedrich Merz, queda muy debilitado.

Bas reconoció este domingo que la cúpula del partido en Berlín tiene que asumir su responsabilidad.

"Tendremos que abordar en las próximas semanas de forma muy clara en la directiva si el camino elegido por Lars Klingbeil y yo es el adecuado y si lo proseguiremos" tras diez meses al frente del partido, afirmó.