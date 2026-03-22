La guerra escala: Irán amenaza con cerrar Ormuz y castigar la zona tras ultimátum de Trump

La navegación por Ormuz sigue en el epicentro del conflicto. Irán dice estar dispuesto a cerrar "completamente" el paso en respuesta al ultimátum de Trump, que dio 48 horas a Teherán para abrirlo al tráfico advirtiendo que, de lo contrario, podría ordenar ataques a las centrales eléctricas iraníes.

Mientras, Israel dejó incomunicado el sur del Líbano y anunció ataques contra viviendas libanesas próximas a intereses israelíes y contra los puentes sobre el río Litani, estratégico para el abastecimiento de agua y la generación de energía en el país.

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró estás acciones como "el preludio de una invasión terrestre" de su país.

Durante su intervención en la Plaza de San Pedro, el papa condenó este domingo la guerra en Oriente Medio, describiéndola como un "escándalo para toda la familia humana" y llamó a la paz y el cese de hostilidades.

A continuación, el resumen de la 23 jornada del conflicto.

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Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina las Fuerzas Armadas iraníes, declaró que si Washington ataca las centrales eléctricas, Irán responderá de manera inmediata con medidas que incluyen:

- Cierre total del estrecho de Ormuz hasta la reconstrucción de las centrales dañadas.

- Ataques a infraestructuras en Israel y a intereses vinculados a Estados Unidos en la región.

- Destrucción de centrales eléctricas en países que alberguen bases militares estadounidenses.

"Las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad", dijo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en su cuenta de la red estadounidense X.

"La ilusión de borrar a Irán del mapa muestra desesperación frente a la voluntad de una nación que hace historia", agregó el mandatario iraní en respuesta a Trump en un mensaje en el que afirmó que Ormuz “está abierto a todos, excepto a quienes violan nuestro territorio”.

Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, sigue en el centro del conflicto que ha llevado el barril de Brent a 112,91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.

Tras el ultimátum de Trump a Irán, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes están "completamente debilitadas" y que todas las opciones, incluyendo el envío de tropas para asegurar la isla de Jarg -que alberga la mayor terminal de exportación de crudo de la república islámica-, están sobre la mesa.

"¿Está el presidente (Trump) en proceso de desescalar esta guerra o de volver a escalarla? No son mutuamente excluyentes. A veces hay que escalar para luego desescalar", apuntó Bessent en una entrevista con NBC News.

El político también aseguró que el sistema de mando del régimen iraní "está sumido en el caos": "La mayor parte de lo que se ve son acciones de lobos solitarios", dijo.

El Ejército israelí lanzó ataques a gran escala sobre Teherán, contra instalaciones militares y de la Inteligencia iraní.

Tras anunciar una ofensiva contra viviendas y puentes en el sur del Líbano sobre el estratégico río Litani, Israel bombardeó la principal autopista de la zona y aisló Tiro, la ciudad libanesa más importante del sur.

Para el presidente de Líbano, Joseph Aoun, estas agresiones "constituyen una violación de la soberanía del Líbano y se consideran un preludio de una invasión terrestre".

Durante una visita a Arad -uno de los puntos golpeados por un misil iraní- el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país está “aplastando al enemigo y ganando la batalla” contra Irán y llamó a otros países a sumarse a la ofensiva.

Israel reportó que Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos desde el 28 de febrero y que aproximadamente el 92 % han sido interceptados.

Los ataques de las últimas horas han incrementado el numero de víctimas en los tres países.

Al menos 210 niños han muerto y otros 1.510 han resultado heridos en Irán desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, según estimaciones del ministerio de Sanidad del país.

Irán no ha ofrecido un balance global oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.230, entre ellos 1.406 civiles.

En Líbano, la guerra ha provocado más de un millar de muertos y cientos de miles de desplazados.

Los ataques contra Israel, causaron 15 muertos en territorio israelí y 4 mujeres en la Cisjordania ocupada.