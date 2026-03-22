Ligera subida de la participación en las municipales francesas al mediodía

Según las cifras comunicadas por el Ministerio del Interior, a esa misma hora había votado el 19,37 % de los electores el pasado domingo. Para la segunda vuelta el censo era muy inferior, 17 millones, ya que más del 90 % de los municipios habían elegido el alcalde en la primera, cuando estaban llamados a votar 48 millones.

El porcentaje de voto es muy superior a la segunda vuelta de las pasadas municipales, cuando fue del 15,29 % a esa hora, unos comicios que se celebraron en plena pandemia por la covid, lo que desembocó en una tasa de participación particularmente baja.

En 2014 el porcentaje de participación al mediodía era del 19,83 %, mientras que en 2008 alcanzó el 23,68 %.

La primera vuelta de las municipales del pasado domingo acabó con la mayor tasa de abstención registrada en este tipo de municipios, más del 40 %, sin contar las de 2020 impactadas por la pandemia.

La segunda vuelta, que se centra sobre todo en las grandes ciudades, donde todavía no se ha elegido al alcalde, ha levantada más expectación, lo que puede traducirse en una mayor participación final.

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Los sondeos auguran resultados muy ajustados en las cinco principales ciudades del país, París, Marsella, Lyon, Toulouse y Niza, así como en otros municipios importantes del país.