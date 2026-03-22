Llegan a Nairobi 15 kenianos evacuados de Irán por el conflicto en Oriente Medio

Según el organismo, los evacuados arribaron al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta tras ser trasladados previamente a través de Turquía, en una operación coordinada por el Gobierno de Kenia con apoyo de sus misiones diplomáticas en Teherán y Ankara.

“El Gobierno de Kenia continúa monitoreando la situación en Medio Oriente y brindando actualizaciones oportunas a los kenianos en la región”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Diáspora en un documento emitido a última hora del sábado.

A su llegada, los ciudadanos fueron recibidos por funcionarios del departamento, quienes les ofrecieron asistencia inmediata, incluido apoyo psicosocial, antes de reunirse con sus familias.

El Gobierno explicó que la evacuación forma parte de los esfuerzos para proteger a los kenianos en el extranjero, en medio del deterioro de la situación de seguridad en la región.

Asimismo, las autoridades reiteraron su llamamiento a los nacionales que permanecen en Oriente Medio a seguir las indicaciones de las embajadas y canales oficiales, y a contactar con las misiones diplomáticas en caso de emergencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 28 de febrero pasado, una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta iraní contra el Estado hebreo y los intereses y bases estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico, causando el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.