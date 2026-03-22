Merz habla con Trump sobre la guerra en Irán y Ucrania

"He hablado esta tarde con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Irán, Israel y Ucrania. Hemos acordado mantener un contacto estrecho. Nuestro intercambio continuará pronto", señaló Merz en un breve texto en la red social.

La llamada, que Merz ya había adelantado el viernes, se ha producido después de que el presidente de EE. UU. diera un ultimátum de 48 horas a Irán para que desbloquease el estrecho de Ormuz.

De lo contrario, Estados Unidos "atacará y arrasará" con las centrales eléctricas iraníes, escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Esta misma semana Merz reiteró sus dudas sobre la ofensiva lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán, y subrayó que ninguno de los dos tiene un "plan convincente" de cómo se le podría poner fin.

Dijo que mientras dure la guerra Alemania no se implicará en una misión en el estrecho de Ormuz, si bien no descartó hacerlo una vez las condiciones sean las adecuadas.

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A su vez consideró un "error" el relajamiento parcial de las sanciones a Rusia, después de que EE.UU. decidiera autorizar temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra estadounidense e israelí en Irán.

Merz pidió mantener y no desviar la atención de Ucrania por la guerra en Irán, que ha ampliado el conflicto armado con ataques a objetivos de otros países en Oriente Medio y el golfo Pérsico.