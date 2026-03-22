México lanza plan de expansión eléctrica con 58 proyectos y participación privada

El programa contempla 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, agrupadas en 49 paquetes de concurso, con financiamiento mixto a través de esquemas como Fibra E y obra pública financiada.

De acuerdo con la empresa estatal, cinco proyectos ya están en proceso de licitación con una inversión superior a 1.048 millones de pesos (unos 60 millones de dólares), mientras que en los próximos meses se prevé lanzar otros 14 proyectos por más de 6.700 millones de pesos (unos 380 millones de dólares).

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, señaló en un comunicado que estos proyectos forman parte del Plan de Expansión 2025-2030, para impulsar el desarrollo energético de México.

"La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad", apuntó Calleja Alor.

El plan forma parte de la estrategia energética nacional hacia 2030, que incluye una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura eléctrica.

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El anuncio marca un giro respecto a años recientes, cuando la política energética del país priorizó el papel de las empresas estatales, con una participación más limitada del sector privado, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El lanzamiento ocurre en un contexto de creciente demanda energética en el país, lo que ha puesto presión sobre la red de transmisión en distintas regiones.