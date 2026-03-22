Ministro peruano renuncia tras acusación de violación de mujer cuando ella tenía 16 años

"El señor Ángelo Alfaro ha presentado su renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas, la cual ha sido aceptada", anunció la cuenta de la Presidencia en la red social X.

El Ejecutivo también expresó su reconocimiento y agradecimiento a Alfaro por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo "especialmente en un contexto complejo para la seguridad energética nacional", en relación a la crisis de gas vivida las últimas semanas debido a una fuga en un ducto del principal yacimiento del país.

"Reiteramos el compromiso del Ejecutivo de continuar trabajando de manera firme y responsable en beneficio de todos los peruanos", agregó Presidencia.

Al mismo tiempo que el gobierno hizo oficial su renuncia, Alfaro, quien este viernes emitió un comunicado negando los hechos, acudió al dominical Cuarto Poder para reiterar que no cometió ningún delito al emparejarse con la joven.

"Mi único pecado fue enamorarme, nos enamoramos", dijo el exministro al explicar que tuvieron una relación, que nunca hubo violencia y destacó que los hechos sucedieron hace 25 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este miércoles, una mujer acusó al ministro de presuntamente haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47, y de haberla dejado embarazada de un niño del que supuestamente la apartó desde hace diez años al enviarlo a Australia.

Los hechos ocurrieron presuntamente en la ciudad amazónica de Pucallpa en el año 2000, cuando la mujer, identificada como Jennifer Canani, cursaba el quinto año de educación secundaria, mientras que Alfaro ejercía como gerente de la empresa Electro Ucayali, según manifestó el miércoles la denunciante al programa 'Beto A Saber', del canal Willax.