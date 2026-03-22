OMS: ataques a instalaciones nucleares son el inicio de una "fase peligrosa" de la guerra

"Los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares suponen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad ambiental", agregó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial en X.

Tedros hizo un llamamiento urgente a las partes en conflicto para que "ejerzan la máxima contención militar y eviten cualquier acción que pueda desencadenar incidentes nucleares".

"Los líderes deben priorizar la desescalada y proteger a los civiles", agregó, señalando que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por ahora no ha detectado niveles de radiación anormales tras los ataques en Irán e Israel.