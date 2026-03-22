Rival del alcalde ecologista saliente de Lyon impugna su reelección por "irregularidades"

Según el expresidente del Olímpico Lionés (OL), el resultado final fue "mucho más ajustado" de lo anticipado por los medios de comunicación en base a estimaciones de diferentes sondeos y por el propio alcalde saliente, con una diferencia inferior a 1.500 votos.

"A día de hoy, no se sabe quién ha ganado Lyon", sostuvo Aulas.

"Los resultados son más estrechos de lo previsto, y probablemente hay unos 1.000 votos de diferencia. Dadas las irregularidades constatadas, anuncio la presentación de un recurso", agregó Aulas, quien también dijo asumir "el ínfimo margen" entre ambas listas.

Aulas estaba apoyado por la derecha clásica y tres partidos de centro, entre ellos Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Doucet realizó un pacto con la lista de la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI).

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Todavía con estimaciones que le daban un estrechísimo margen (50,4 % frente al 49,6 % de Aulas), el alcalde saliente decidió dar esta noche su discurso de victoria y aseguró que esta elección respalda la "trayectoria universal" de la ciudad.

Sin embargo, en la metrópolis de Lyon, que engloba 1,4 millones de habitantes y que tiene importantes competencias, los verdes perdieron en beneficio de una candidatura de derechas.

Tras la inédita oleada ecologista de las municipales de 2020, el movimiento verde se desinfló en las elecciones de este domingo y apenas conserva Lyon con solo un puñado de votos de diferencia, Grenoble y Tours, mientras que cede Estrasburgo, Burdeos, Poitiers y Annecy.