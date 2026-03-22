Rusia ataca Ucrania con 139 drones, incluida la regió de Kiev

En concreto, Rusia lanzó drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea.

Las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar o neutralizar 127 drones en el norte, sur y este del país, pero se registraron impactos de ocho vehículos aéreos no tripulados en siete ubicaciones y la caída de fragmentos en siete lugares.

El gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik, señaló en un mensaje de Telegram que el ataque nocturno contra la provincia afectó sobre todo a la localidad de Brovarí, cerca de la capital, donde resultaron dañados edificios de tres empresas y las fachadas y los tejados de viviendas particulares.