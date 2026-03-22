Sheriff republicano incauta 650.000 votos emitidos en un plebiscito en California

El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, inició una investigación sobre la elección especial que tuvo lugar en noviembre de 2025 en California para aprobar una proposición para redibujar distritos electorales.

Una organización independiente, el Equipo de Integridad Electoral de Riverside, denunció haber detectado unos 45.000 votos irregulares en el condado y, pese a que funcionarios electorales de California desestimaron esos hallazgos, Bianco decidió que su oficina llevará a cabo un nuevo recuento a mano de cada sufragio.

Esto generó críticas de los demócratas en California, quienes afirmaron que Bianco no tiene autoridad para realizar el recuento.

"La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside ha tomado medidas basadas en alegaciones que carecen de pruebas creíbles y hace que se pueda socavar la confianza pública en nuestras elecciones", dijo a medios la secretaria de Estado de California, Shirley Weber.

El plebiscito celebrado en noviembre de 2025 en California buscaba aprobar un proyecto demócrata para modificar las demarcaciones electorales, como respuesta a una medida previa de los republicanos en Texas, no sometida a referendo, para redibujar distritos y aumentar sus posibilidades en las elecciones legislativas de medio mandato de este año.

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La Proposición 50 fue aprobada con el 64,4 % de los votos, frente al 35,6 % de rechazo, y en el condado de Riverside el “sí” también se impuso por unos 80.000 votos.

Bianco figura entre los principales contendientes republicanos en las primarias para gobernador que se celebrarán en junio.

La investigación se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa cuestionando reiteradamente los resultados de las elecciones presidenciales que perdió en 2020, y su Administración incautó recientemente papeletas y otros documentos de una oficina electoral en Georgia en relación con esos comicios.

El Gobierno de Trump también busca aprobar en el Congreso una ley que obligue a todo ciudadano a presentar una prueba de identidad al registrarse como votante en elecciones federales, para evitar lo que la Casa Blanca califica de fraude generalizado.