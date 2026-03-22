Sólo el 12 % de las termoeléctricas operan en Cuba 20 horas después del nuevo apagón total

Tras los primeros pasos para el proceso gradual de reconexión del SEN funcionan algunos microsistemas, dos de ellos principales: uno en occidente y el otro en el centro del país, y se activan unidades de centrales térmicas como la de Cienfuegos (centrosur), la Antonio Guiteras de Matanzas -una de las mayores generadoras del país- y la de Mariel, ambas en el oeste, detalló el informe.

La hidroeléctrica Hanabanilla (centro) -considerada "clave" para regular frecuencias y evitar recaídas-, que había empezado a generar energía, sufrió una avería.

Sobre este nuevo apagón nacional -el segundo en una semana- el directivo del Minem, Lázaro Guerra, dijo a la televisión estatal que independientemente de que se investigan las causas que lo provocaron, se detectó la salida de operaciones de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas (centro-este) a lo que siguió un efecto "en cascada" que dejó sin servicio a otras generadoras del país.

Además indicó que en todo el país se activaron microsistemas para garantizar servicios básicos como hospitales, el abastecimiento de agua y otros.

El procedimiento para restablecer el SEN puede demorar varios días, según advirtieron los especialistas ante situaciones similares en momentos anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ello requiere empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para llevar el suministro de electricidad a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que son la base de la generación eléctrica en la isla, para lograr su arranque y que puedan nuevamente producir energía.

En La Habana se restableció el suministro a 94 de un total de 285 circuitos de distribución encargados de llevar electricidad a las viviendas, es decir, que hasta ahora tienen corriente 284.500 clientes, lo que representa el 33 % en la ciudad.

En las provincias de Pinar del Río, Artemisa, las centrales Villas Clara y Sancti Spíritus hasta las orientales Holguín, Granma Santiago de Cuba y Guantánamo, solo funcionan microsistemas que suministran electricidad a centros vitales en pequeñas áreas, según los últimos reportes de la compañía estatal Unión Eléctrica.

La situación energética era ya crítica antes de este nuevo colapso del SEN con prolongados cortes eléctricos en La Habana de unas 15 horas diarias y en las provincias alcanzan hasta los dos días seguidos.

La séptima desconexión total del SEN que registró Cuba tuvo lugar este sábado, a las 18:32 hora local (22:32 GMT) cuando, por motivos aún por establecer, el SEN experimentó una desconexión total.

La mayoría de las caídas del Sistema, de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque los desastres naturales también han influido.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico profundamente obsoleto, y el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

Esta medida de Washington dejó al SEN cubano casi sin combustible -principalmente diésel y fueloil- y paralizado casi por completo la actividad económica de la isla disparando el descontento social.

En los últimos días se registraron protestas, principalmente en barrios de La Habana y una manifestación mayor en Morón (centro) que terminó en violencia y dejó al menos cinco detenidos.