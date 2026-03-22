Un muerto en el norte de Israel al impactar un proyectil lanzado desde el Líbano

"Una persona cuya identidad se desconoce aún fue declarada muerta en la escena y varios vehículos estaban en llamas", recoge el comunicado de la Policía. Poco después, el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) confirmó que había una persona sin signos vitales en un coche incendiado.

Es la primera víctima mortal por fuego del grupo chií libanés Hizbulá desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

Con ella, ascienden a 16 los fallecidos en territorio israelí por la escalada bélica. Esta cifra no incluye a las cuatro mujeres palestinas que murieron en la localidad de Beit Awwa (sur de Cisjordania) por la caída de un explosivo durante otro ataque iraní.

"Llegamos a la escena y había dos vehículos en llamas. Mientras los bomberos llevaban a cabo operaciones de extinción, identificamos a un hombre en el asiento del conductor. Llevamos a cabo evaluaciones médicas, no daba señales de vida y le tuvimos que declarar muerto", aseguraron dos paramédicos del MDA en declaraciones difundidas por la organización.

Los vecinos de la zona indicaron a medios israelíes como Haaretz que no se emitieron sirenas al momento del ataque, hacia las 8.00 hora local (6.00 GMT).

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Dada su proximidad con la divisoria con el Líbano, los residentes de las comunidades fronterizas del norte no reciben en sus teléfonos la prealerta que sí llega a los móviles de otros israelíes. Esta es la que, unos 10 minutos antes de que la amenaza sea real, indica a la población que permanezca cerca de refugios.