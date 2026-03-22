Una semana después de asesinato de una familia palestina ningún agente israelí interrogado

Según confirmaron a este diario fuentes del DIPI, "si bien la investigación comenzó inmediatamente después del suceso, el departamento ha decidido que, por el momento, los agentes implicados en el tiroteo no serán citados", lo que según voces críticas no solo impide una investigación, sino que facilita a los agresores forjar una misma versión de lo sucedido.

El portavoz del DIPI de la Fiscalía General no ha respondido hoy a las preguntas de EFE sobre la ausencia de una interrogación ni el motivo de este retraso.

Pero el pasado día 16, sí que confirmó el "inicio de una investigación para esclarecer los hechos relacionados con este incidente", sin que parezca que haya habido avances.

Un día antes, la madrugada del 15 de marzo, el palestino Ali Jaled Bani Odeh, de 37 años y su esposa Waad Othman Bani Odeh, de 35 años, murieron junto a sus hijos Othman, de 7 y Mohamed, de 5 años, por disparos de agentes cuando la familia se desplazaba dentro de su coche en la localidad de Tamún, norte de Cisjordania.

La Policía israelí no quiso confirmar entonces a EFE sí -como apuntan fuentes locales- la unidad militar iba de paisano en un coche con matrícula palestina, lo que haría muy difícil que la familia, poniendo además en peligro sus vidas- hubiera "acelerado" contra ellos, según alegó la Policía y el Ejército israelí en un comunicado.

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Tan solo dos de los hermanos, Mustafa, de 8 años y Jaled de 11, sobrevivieron con heridas leves. El mayor fue interrogado en el lugar del tiroteo por los soldados, quienes aseguró en declaraciones a los medios le dieron una bofetada.

"Los soldados interrogaron violentamente a Jaled en el lugar. Inicialmente, el ejército (israelí) impidió que las ambulancias llegaran a la zona, y solo después de un tiempo se permitió el acceso a los equipos médicos. El ejército confiscó el vehículo de la familia, que estaba acribillado a balazos", detalló entonces un comunicado la ONG B'Tselem.