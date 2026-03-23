Air Canada expresa su consternación por el accidente mortal de uno de sus aviones en EEUU

Air Canada señaló en un comunicado que "no puede confirmar en este momento el número exacto de heridos ni si se han producido otras víctimas mortales".

"Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo a los pasajeros heridos, y algunos han sido trasladados a hospitales de la zona", añadió.

La compañía aérea canadiense dijo que el avión, un Mitsubishi CRJ-900 operado por su filial Jazz Aviation y en el que viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, "se vio implicado en un accidente al aterrizar en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia el 22 de marzo de 2026".

El vuelo AC8646 había partido del aeropuerto de Montreal y el accidente se produjo alrededor de las 23.30 (hora local del domingo, 3.30 GMT del lunes) cuando impactó contra un vehículo de bomberos tras aterrizar en la pista 4 de LaGuardia.

"Estamos profundamente consternados por la pérdida de dos empleados de Jazz, y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a toda la comunidad de Jazz y a sus familias", expresó la compañía.

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El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, anunció en un mensaje en las redes sociales el despliegue de un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar las pesquisas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que lidera la investigación.