Al menos 1.039 muertos y 2.876 heridos en tres semanas de conflicto en el Líbano

Según el último balance ofrecido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, el número total de muertos asciende ya a 1.039, entre ellos 118 niños, mientras que de los 2.876 heridos, 380 son menores.

En cuanto a las últimas 24 horas, los diferentes ataques israelíes registrados en el país causaron diez muertos y 90 heridos.

Por otro lado, la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, explicó que desde el pasado 2 de marzo han tenido lugar una serie de acciones contra objetivos sanitarios que han acabado con la vida de 40 personas, han herido a 119 más, han afectado a 42 ambulancias y a 18 centros médicos.

El presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvo este lunes sendos encuentros con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, para abordar los últimos desarrollos del conflicto con Israel en medio de los esfuerzos diplomáticos para frenarlo.

Entre otros aspectos, trataron las consecuencias de los recientes ataques israelíes contra puentes sobre el río Litani, en el sur del país.

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El Estado judío ha estado bombardeando en los últimos días una serie de cruces sobre ese río, que conectan la franja más meridional del Líbano con el resto del territorio, y que Israel busca eliminar para cortar el paso a los combatientes de Hizbulá.

Todo ello ha despertado miedos a que la región, incluida la importante ciudad de Tiro, pueda quedar incomunicada.