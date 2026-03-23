Arabia Saudí, EAU, Kuwait y Baréin reportan nuevos ataques en su territorio

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó durante la noche sobre varios ataques. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó un dron en la región oriental y, previamente, otro en la misma zona. También fueron neutralizados aviones no tripulados en la región fronteriza del norte.

Además, entraron en el espacio aéreo saudí dos misiles balísticos hacia la región de Riad; uno fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada. En un ataque previo, las fuerzas de defensa aérea destruyeron siete drones en la provincia oriental.

La cartera de Defensa emiratí también registró derribos "de misiles procedentes de Irán", al tiempo que la oficina de medios de Abu Dabi informó sobre un herido tras la caída de escombros en Al Shawamekh, en el área metropolitana de la capital, "tras la exitosa interceptación de un misil balístico".

En Baréin las sirenas antiaéreas sonaron dos veces durante la noche, informó el ministerio del Interior, sin que hayan trascendido mas detalles sobre los ataques.

Asimismo, la agencia de noticias kuwaití reportó este lunes que, durante la víspera, sus sistemas de defensa hicieron frente a ataques con misiles y drones. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Al-Atwan, hizo un llamamiento a la población para seguir las instrucciones de seguridad.

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La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.