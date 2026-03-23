Arrestan a 10 personas en relación al asesinato del hermano del activista francés Kessaci

La Policía Judicial realizó estas detenciones cuatro meses después de que Mehdi, de 20 años, fuese acribillado en una rotonda del centro de Marsella, la segunda ciudad más importante del país.

Este asesinato conmocionó a Francia, pues Mehdi no estaba implicado en la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades consideraron el suceso como un acto de intimidación contra su hermano Amine y un desafío al Estado francés inédito en el contexto de la lucha contra las drogas.

Según 'Le Parisien', la operación policial del caso se ha centrado en miembros de DZ Mafia, el cartel marsellés más importante de la ciudad del sur de Francia junto al de Yoda.

Amine Kessaci, de 22 años, está considerado un azote de los narcotraficantes en Marsella, que presenta una de las tasas de narcocrímenes más elevadas en Europa.

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El joven político ecologista lanzó en 2020 una asociación con la meta de concienciar a los jóvenes para evitar que caigan en la redes de traficantes de droga, muy implantadas en Marsella desde hace décadas.

Amine, criado en uno de los barrios más problemáticos de la ciudad en el seno de una familia de origen argelino, perdió en 2020 a otro de sus hermanos, Brahim, debido a un ajuste de cuentas entre narcos.

Acompañado por dos guardaespaldas en todo momento y con chaleco antibalas, Amine Kessaci acaba de ser elegido concejal en el Ayuntamiento de Marsella, tras la clara victoria este domingo de la coalición de izquierdas que lidera el alcalde saliente Benoit Payan, que batió al candidato ultraderechista Franck Allisio.