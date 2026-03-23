Australia y Singapur se comprometen a reforzar la cadena de suministro de energía conjunta

En una declaración conjunta, Camberra y la ciudad-Estado asiática expresaron su "profunda preocupación por la situación en Oriente Medio" y por consecuencias de esta como "el impacto en las cadenas de suministro de energía y los precios".

Para consolidar la relación entre la nación oceánica, exportadora de gas natural licuado, y Singapur, un importante centro de refinado de crudo, ambos países se comprometieron a trabajar por "fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de energía".

Entre los puntos del compromiso, figura una mayor cooperación regional, acelerar la transición hacia las energías renovables, abordar "restricciones injustificadas" y mantener los flujos comerciales abiertos.

"Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la seguridad energética, de apoyar el flujo de bienes esenciales, incluidos los derivados del petróleo, como el diésel, y el gas natural licuado entre nuestros dos países", apunta el comunicado publicado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la respuesta del país persa han provocado una fuerte subida en el precio del petróleo y el gas, en parte debido a las preocupaciones sobre el suministro procedente de la región y que navega por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán.

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Australia y Singapur, por su parte, hacen un llamamiento a que otros socios comerciales se unan para garantizar que "las cadenas de suministro energético mundiales permanezcan abiertas, en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos".