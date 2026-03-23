Bélgica despliega militares en lugares frecuentados por la comunidad judía

El operativo contará con hasta 200 militares, durará tres meses y prestará especial atención a sinagogas y escuelas.

Transcurrido ese período, el contingente se reducirá a 90 uniformados, que apoyarán también a la policía ferroviaria y participarán en operaciones policiales de gran envergadura.

El ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken, anunció el pasado jueves que sería una medida "temporal" porque el Ejecutivo no puede "desplegar a cientos de militares en nuestras calles todos los días".

La propuesta generó inicialmente polémica entre los socios del Ejecutivo, disconformes con recurrir al Ejército para tareas de seguridad interior.