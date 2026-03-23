Catorce fallecidos y más de 71.000 afectados por lluvias en lo que va de año en Ecuador

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) hasta el domingo se habían registrado 19.420 viviendas afectadas y 117 destruidas, así como 38 puentes afectados y 32 destruidos, así como 45,80 kilómetros de vías afectadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 33.348 personas impactadas, seguida por Los Ríos (13.153), El Oro (7.529), Esmeraldas (6.868), Manabí (4.462), Loja (3.913), Santa Elena (3.552), y Chimborazo (1.365).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este domingo se han registrado 2.046 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 192 municipios y 649 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.