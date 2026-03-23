Chavismo marcha en Caracas para exigir fin de sanciones en medio de acercamiento con EEUU

Ondeando la bandera nacional y con pancartas a favor de la paz, los manifestantes se congregaron desde la mañana en la Plaza Morelos, donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, y marcharon hasta la Plaza Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una marcha de sindicalistas que exigían al Gobierno un aumento salarial y que finalmente no pudo llegar.

Desde la tarima principal, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha sido víctima de "las más perversas sanciones económicas" por los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y "otros que se han creído que pueden sancionar a nuestro país".

En este sentido, dijo que la lucha por el levantamiento de sanciones conviene a todo el país porque esto traería el regreso de las "condiciones" del Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

"Volveremos a la construcción de viviendas, a un sistema de salud poderoso, al sistema de salarios más altos de América, volveremos a una educación con todo", prometió el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cabello añadió que la lucha de los trabajadores es la misma que la del chavismo, pero aclaró que también hay "otras luchas" que atender.

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En la manifestación participaron militantes del PSUV y otras organizaciones que apoyan al chavismo, así como trabajadores de instituciones públicas.

Carlos Moreno, trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dijo a EFE que salió a marchar para exigir que desbloqueen a Venezuela y se reconozca el derecho del país suramericano a comerciar libremente con otros países.

Moreno dijo reconocer que la presidenta encargada "está avanzando firmemente" desde que asumió el Ejecutivo, pero consideró que "no es suficiente" porque no ha logrado la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado durante el ataque militar estadounidense el pasado 3 de enero.

"Exigimos su liberación y exigimos que se eliminen las sanciones para que el pueblo pueda seguir mejorando la situación económica que nos ha venido consumiendo hasta ahora", declaró.

Por su parte, Jonás Reyes dijo a EFE que salió a marchar para exigir las sanciones -que consideró "ilegales, inmorales, coercitivas" de Estados Unidos y de "sus lacayos" de Europa.

Desde que asumió el Gobierno encargado, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con Trump, que llevó a reanudar las relaciones diplomáticas y a lograr acuerdos en materia energética, incluyendo el alivio de algunas sanciones en los sectores de hidrocarburos y minería.

Rodríguez -que ha llamado a Trump su "socio" y "amigo"- ha insistido en pedir el cese total de las sanciones impuestas contra Venezuela.