Chequia empieza a eliminar la financiación independiente de la radiotelevisión pública

La medida, que se espera se presente mañana, martes, al Parlamento, beneficia a los menores de 26 años, los mayores de 75, las personas con discapacidad y las empresas.

El Gobierno del primer ministro Andrej Babis estima que los ingresos de la radio y la televisión públicas caerán un 14 %, desde los actuales 280 millones de euros anuales a 240 millones.

El primer vice primer ministro de República Checa, Karel Havlicek, aseguró que habrá "un serio debate parlamentario" de la propuesta, pero no explicó cómo se va a compensar la caída de los ingresos.

El programa de Gobierno incluye eliminar totalmente esas tasas y que la radio y televisión pública se financien directamente de los presupuestos del Estado, y no de las tasas que pagan los televidentes y oyentes.

"Daremos garantías claras de que esto no pondrá en peligro la independencia de los medios públicos", afirmó Havlicek en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

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Partidos de la oposición han advertido que ese cambio en el modelo de financiación amenaza la independencia del ente público.

Una portavoz de la Radio Checa declaró hoy que este desmantelamiento parcial de su sistema de financiación se está haciendo "de manera demasiado precipitada y poco transparente".

Más de 1.850 empleados de la radio y la televisión públicas mostraron recientemente su preocupación por posibles intentos de influir en el funcionamiento de los medios públicos, informa Radio Praga.