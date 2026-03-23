CICR tras los ataques a estructuras civiles y nucleares: "Es un estilo de guerra inhumano"

"Los ataques a la infraestructura esencial ya han hecho sufrir a millones de civiles cerca y lejos de las líneas de frente", señaló en un comunicado donde también indicó que no solo se han perpetrado en Oriente Medio, aunque en esa región "parecen estar llegando a un punto de no retorno".
Para Spoljaric lo más alarmante es el posible daño que puedan sufrir instalaciones nucleares, "ya sea deliberado o accidental", dado que puede "desatar consecuencias irreversibles".
La presidenta de CICR, organización especializada desde mediados del siglo XIX en la atención humanitaria en conflictos, recordó que los ataques deliberados a servicios e infraestructura civil pueden constituir crímenes de guerra.