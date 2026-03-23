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23 de marzo de 2026 - 13:45

CICR tras los ataques a estructuras civiles y nucleares: "Es un estilo de guerra inhumano"

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Ginebra, 23 mar (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, condenó este lunes los ataques a infraestructuras civiles y nucleares que se están produciendo en la guerra de Irán, y advirtió de que "normalizan un estilo de guerra que nos despoja de nuestra humanidad compartida".

Por EFE

"Los ataques a la infraestructura esencial ya han hecho sufrir a millones de civiles cerca y lejos de las líneas de frente", señaló en un comunicado donde también indicó que no solo se han perpetrado en Oriente Medio, aunque en esa región "parecen estar llegando a un punto de no retorno".

Para Spoljaric lo más alarmante es el posible daño que puedan sufrir instalaciones nucleares, "ya sea deliberado o accidental", dado que puede "desatar consecuencias irreversibles".

La presidenta de CICR, organización especializada desde mediados del siglo XIX en la atención humanitaria en conflictos, recordó que los ataques deliberados a servicios e infraestructura civil pueden constituir crímenes de guerra.