CICR tras los ataques a estructuras civiles y nucleares: "Es un estilo de guerra inhumano"

Ginebra, 23 mar (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, condenó este lunes los ataques a infraestructuras civiles y nucleares que se están produciendo en la guerra de Irán, y advirtió de que "normalizan un estilo de guerra que nos despoja de nuestra humanidad compartida".