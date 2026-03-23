Comienza en Grecia el juicio por el accidente de trenes en que murieron 57 personas

Un total de 36 acusados, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), de la operadora privada Hellenic Train y dos exsecretarios del ministerio de Transporte, se enfrentan a cargos por "homicidio negligente" y otros delitos, con penas de hasta cadena perpetua.

Tras abrir el proceso en una sala de la universidad de Larisa adaptada especialmente para este caso, la presidenta del Tribunal de Delitos Mayores de Larisa suspendió brevemente en dos ocasiones la vista debido a las protestas de familiares de las víctimas y sus abogados por la falta de suficiente espacio para todos.

"La situación que estamos viviendo es inaceptable. También es una cuestión de seguridad. Si ocurre algo aquí dentro, ¿cómo saldremos de esta sala? ¡El juicio no puede celebrarse en estas condiciones", señaló desde Larisa Andreas Koutsolambros, presidente del Pleno de las Asociaciones de Abogados de Grecia.

"Estamos todos amontonados, unos encima de otros. Han dado 1,6 millones de euros para adaptar la sala y ni siquiera puede entrar la mitad (de las personas)", denunció por su parte Panos Rutsi, quien perdió a su hijo Denis en la tragedia, durante una de las interrupciones frente a la sala.

Tras la segunda interrupción, la fiscalía propuso la continuación del proceso, lo que provocó nuevamente duras reacciones por parte de la defensa, informó el diario heleno Kathimerini.

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"Propongo ahora al pleno que los abogados se abstengan. Vengan y celebren un juicio sin abogados", señaló el letrado defensor Theodoros Mandas, citado por el rotativo.

"Más allá de los 57 fallecidos, también hay supervivientes. Son niños con claustrofobia y agorafobia que están ahora hacinados como aquella noche", recalcó otro de los letrados.

A las 11.30 hora local (09.30) GMT hubo una tercera suspensión, cuando los jueces abandonaron la sala debido a la tensión, mientras que la defensa pidió la interrupción del proceso para trasladarlo a una sala adecuada.

Según la investigación, el grave accidente ferroviario se produjo cuando un jefe de estación envió por error un tren de pasajeros a la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga.

El primer ministro, el conservador Kiriakos Mitsotakis, reconoció un día después del choque que en el tramo donde se produjo el accidente no existían los sistemas de seguridad automatizados que podrían haber evitado la colisión.

El entonces ministro de Transportes dimitió horas después del siniestro, que desató intensas y masivas protestas.