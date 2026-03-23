Confirman la muerte de seis de los once tripulantes de avión accidentado en Colombia

"Seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber", señaló la institución en una publicación de X, en la que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Los fallecidos son el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el sargento Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Además de la tripulación, en la aeronave viajaban un total de 125 personas, entre las que se encontraban 112 miembros del Ejército Nacional y dos policías, quienes según el director de la Policía, William Rincón, también fallecieron en el accidente.

"El subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara (de 36 años) y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez (de 24 años) perdieron la vida en este lamentable hecho", señaló el oficial en un mensaje en X.

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes cuando la aeronave se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, por causas que aún se desconocen.

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Según el balance más reciente de autoridades regionales, el siniestro deja al menos 34 muertos, cifra confirmada por el presidente Gustavo Petro en cuenta de X, además de 70 heridos y 21 personas desaparecidas.

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, señaló que decenas de heridos han sido trasladados a hospitales en ciudades como Florencia y Neiva, capitales de los departamentos de Caquetá y Huila, respectivamente, así como a Bogotá, debido a la limitada capacidad del sistema de salud en Puerto Leguízamo.

La evacuación se realiza por vía aérea, ya que este municipio amazónico no tiene conexión por carretera con el resto del país y solo es accesible por avión o por río en trayectos de varias horas.

En las labores de rescate participan, además de las Fuerzas Militares y organismos de socorro, habitantes del municipio que colaboraron en el traslado inicial de los heridos desde la zona del siniestro hasta el principal hospital de la localidad.

La FAC destacó la trayectoria y servicio de los tripulantes fallecidos y aseguró que las labores de rescate siguen para localizar a los desaparecidos.