Cuerpo no ve señales de que no se estén trasladando las rebajas fiscales al carburante

En declaraciones a la prensa en París, donde participó en el Foro Económico entre las patronales de Francia y España, Cuerpo indicó que la situación es muy volátil con la subida de 10 dólares en el barril de brent que se produjo la semana pasada, y que saben que el recorte en la fiscalidad adoptada en el decreto "tarda unos días" en transmitirse del todo en las gasolineras.

El titular de Economía español hizo hincapié en que el objetivo del paquete de medidas aprobado la semana pasada es intentar minimizar el impacto del aumento de precios de la energía y del gas, que "es positivo también a medio plazo", porque de esa manera se evita que el choque de precios pase a otros productos, como los alimentos.

Cuerpo, que participó en París en el quinto foro francoespañol organizado por las organizaciones patronales de los dos países, el Medef y la CEOE, mantuvo antes un encuentro con inversores financieros para hablar en particular de las emisiones de deuda pública.

El ministro contó que hablaron de "la buena situación" de la economía española, "que ellos también alaban en términos económicos, pero también presupuestarios", y que el objetivo de estos encuentros es trasladar "un mensaje de confianza", porque en lo que respecta a los tipos de interés, España "se comporta hoy día como una de las economías centrales de Europa".

Preguntado por el impacto que puede tener la subida de los tipos de interés de la deuda soberana que se está viendo en los mercados a causa de la guerra en Oriente Medio, el ministro afirmó que "España también está bien preparada" porque sus emisiones son a largo plazo, con unos 8 años de media, y eso significa que cada año "sólo hay que volver a emitir en torno al 10-12 % del total de nuestra deuda".

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Eso, añadió, "nos protege con respecto a estas subidas rápidas de intereses" y supone "otro colchón en el que hemos ido trabajando en los últimos años protegiéndonos ante este tipo de circunstancias".

Sobre la cuestión de si el conflicto en Oriente Medio podría suponer un efecto de rebote que incremente las reservas turísticas en España, Cuerpo coincidió en que "es un diagnóstico compartido por muchos analistas que España al final puede recibir gran parte de los flujos turísticos" que pierde esa región en conflicto.

"Nosotros en España estamos preparados", afirmó antes de recordar que el pasado año su país recibió cerca de 100 millones de turistas e insistir en que está seguro de que "los que vengan, como siempre sucede, tendrán la mejor experiencia posible".