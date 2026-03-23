Desalojada la estación de tren de Bruselas Sur por el hallazgo de dos paquetes sospechosos

La propia SNCB, compañía pública de ferrocarriles del país, informó de la interrupción de la circulación de trenes en esa estación "de forma indeterminada" con motivo de la evacuación de las instalaciones, en su página web.

Los paquetes sospechosos se encontraron a bordo de un tren en el andén 20 y otro en el andén 18, según informó a la agencia de noticias Belga la Policía Federal de Bélgica, que envió al Servicio de Retirada y Destrucción de Artefactos Explosivos al lugar mientras se efectuaba el registro de la zona.

"Se ha detectado un paquete sospechoso en un tren con destino a Amberes", dijo Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, en un primer y escueto comunicado antes de que se hallara el segundo objeto sospechoso.

La evacuación de la estación, una de las más importantes en el país y que incluye conexiones ferroviarias con París, Ámsterdam y Londres, fue ordenada por la policía belga, que acudió al lugar y acordonó la zona.

Todo el tráfico ferroviario con dirección y desde la estación de Bruselas Sur se encuentra paralizado, así como dos líneas de metro, cuatro de tranvía y cinco de autobús, y por el momento se desconoce cuándo podría retomarse la actividad.