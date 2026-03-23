Detective que supuestamente espió para el Mail se retracta en juicio del príncipe Enrique

Burrows, que compareció ante el Tribunal Superior por videoconferencia desde una ubicación secreta, negó que fuera suya una declaración de 2021, donde detallaba escuchas de líneas fijas, hackeo de buzones de voz y obtención ilícita de información financiera y médica de celebridades, y aseguró que su firma fue falsificada.

El detective, que sí reconoció haber cometido actividades ilegales para otros periódicos en procesos separados, rechazó hoy haber trabajado para ANL, lo que supone un revés para el caso de las víctimas.

Al ser interrogado por el abogado de éstas, David Sherborne, negó que su cambio de postura en 2022, que derivó en otro testimonio firmado en 2025, respondiera a un conflicto con Graham Johnson, investigador del equipo legal de los siete denunciantes.

Según Sherborne, la declaración de 2021 debe ser considerada válida, dado que no hay pruebas de que se falsificara la firma, y adujo que el cambio de posición del detective se debe a su deseo de "venganza" contra Johnson.

En 2021, Burrows había declarado, en un texto presentado ante la corte, que sus servicios, por los que cobraba entre 75 y 3.000 libras (entre 87 y 3.500 euros), incluían intervenciones técnicas como escuchas, fraudes y seguimiento de objetivos de alto perfil, entre ellos Hugh Grant, Liz Hurley, Elton John y el príncipe Enrique, principalmente para el 'Mail on Sunday', bajo instrucciones del director Paul Henderson, y también para el 'Daily Mail'.

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ANL niega cualquier irregularidad y defiende que no contrató prácticas ilegales, mientras que varios de los periodistas del grupo declararon en este proceso que obtuvieron todas la información de fuentes propias, incluidos el círculo cercano de los demandantes.

Durante la sesión de hoy, el juez permitió interrogar a Burrows, que durante años vivió en España, como "testigo hostil", al aceptar el argumento del abogado de las víctimas de que no estaba dispuesto a decir la verdad.

Se espera que el juicio, iniciado el 19 de enero, concluya el 31 de marzo, tras lo cual el tribunal emitirá su dictamen en otra fecha aún por determinar.