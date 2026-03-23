Detenido un exministro de Kenia al reaparecer después de estar en paradero desconocido

Su abogado Ndegwa Njiru denunció que la detención se llevó a cabo de forma violenta y que provocó heridas a Tuju, según recogieron medios locales.

"Lo metieron a empujones en el coche, se hizo daño en la espalda y, en estos momentos, Tuju no se encuentra bien. Hemos pedido a los médicos que vengan a asesorarnos", dijo Njiru.

Además, criticó a la Policía por intentar trasladar al exministro antes de realizar un registro formal en la comisaría.

"Nos acaban de informar de que el honorable Tuju se encuentra detenido, pero no podemos precisar el motivo de la detención. No sabemos por qué ha sido detenido", añadió.

El arresto ocurrió después de que Tuju reapareciese y explicase ante la prensa local que su desaparición tuvo que ver con una maniobra para despistar a un vehículo que, de acuerdo con su versión, le estaba persiguiendo.

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Tuju declaró, durante una comparecencia frente a su domicilio en el exclusivo barrio de Karen en Nairobi, que el pasado viernes notó que un automóvil le seguía y que decidió denunciarlo ante la comisaría de Karen.

"El sábado por la tarde tenía que ir a una entrevista en Ramogi Radio. Me había comprometido a ir allí. Y de nuevo, el mismo vehículo, un Land Cruiser. Y esta vez un poco más preocupante: el vehículo no tenía matrícula", añadió el exministro.

Tuju recordó haber vivido una experiencia similar la semana anterior, cuando una veintena de vehículos policiales se acercaron a su domicilio, algunos de ellos sin matrícula.

El exministro contó que consiguió despistar a sus presuntos perseguidores tras tomar un desvío y abandonar su vehículo, que fue hallado con las luces de emergencia encendidas por un guardia de seguridad de la zona, tras lo que se denunció su desaparición.

Por último, aseguró que se cobijó en una casa de la zona hasta la medianoche de este lunes.

El exministro libra actualmente una batalla legal por la propiedad del Parque Empresarial Dari en Karen, aunque la Policía no ha relacionado ese litigio con la desaparición.

Dicha disputa gira en torno a un presunto impago de un préstamo de 1.900 millones de chelines kenianos (unos 12,6 millones de euros) contraído con el Banco de Desarrollo de África Oriental (BADE) en 2015.

Tuju, de 66 años, fue ministro de Exteriores de 2005 a 2007 y ministro sin cartera de 2018 a 2022, bajo el Gobierno del entonces presidente, Uhuru Kenyatta (2013-2022).