Dos estudiantes muertos y once heridos tras ser arrollados por un vehículo en China

El accidente se produjo alrededor de las 07:00 hora local (23:00 GMT del domingo), informó la agencia de noticias Xinhua.

Todos los afectados, dos de ellos en estado grave pero estable, fueron trasladados a un hospital del cercano condado de Weining para recibir tratamiento.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello, y la investigación sigue en curso para determinar si el suceso fue un accidente o un ataque intencionado.

En los últimos años se han registrado en China varios episodios de violencia indiscriminada en espacios públicos, entre ellos el atropello múltiple ocurrido en noviembre de 2024 en la ciudad de Zhuhai, que dejó 35 muertos y más de 40 heridos, y otro incidente frente a un colegio en la provincia de Hunan ese mismo mes.

Estos casos generaron una amplia repercusión social y llevaron a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y seguridad, mientras que la difusión de información e imágenes sobre este tipo de sucesos suele estar sujeta a un estricto control en redes sociales.