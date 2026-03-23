Ecuador desmantela un campo de tiro ilegal y detiene a cinco personas

Labores de inteligencia militar permitieron a los uniformados hallar el sitio, en donde también se decomisaron armas, municiones y equipamiento táctico. "La actividad representa un riesgo para la seguridad ciudadana", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Uno de los detenidos registra antecedentes penales por tráfico de drogas en el 2022, añadió Defensa.

El Ejército indicó que continúa con las investigaciones para determinar el propósito y alcance de las actividades realizadas en el polígono, que no contaba con los permisos habilitantes para este tipo de actividad.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar las operaciones contra los grupos criminales, que han sido denominados como "terroristas" y que se dedican principalmente al narcotráfico, aunque en los años se han involucrado con fuerza en el tráfico de armas, secuestros, extorsiones y minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, Ecuador cerró 2025 como su año más violento, al registrar 9.252 homicidios, un récord en la historia del país andino.