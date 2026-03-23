Ecuador inicia elaboración de estrategia con apoyo de Harvard para aumentar exportaciones

La iniciativa será liderada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y contará con la asistencia técnica del equipo de investigación estadounidense, dirigido por el economista Ricardo Hausmann, durante tres años.

Además, el proceso incluye el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que respaldará su ejecución mediante un convenio de cooperación técnica no reembolsable.

La cartera de Producción informó en un comunicado que la estrategia se elaborará a partir de un trabajo técnico basado en evidencia y con enfoque territorial, que incluirá encuentros con actores públicos y privados, gremios, empresarios, academia y autoridades locales en todo el país.

El objetivo es identificar oportunidades de diversificación productiva y crecimiento económico, así como analizar las capacidades existentes y las principales barreras que limitan la inversión y la productividad, entre ellas restricciones institucionales y regulatorias.

El ministerio añadió que el país presenta una limitada diversificación de su estructura productiva y exportadora, actualmente concentrada en bienes primarios y de baja complejidad, por lo que la estrategia busca sentar las bases para una transformación estructural hacia sectores de mayor valor agregado.

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El proceso también contempla la coordinación con distintas instituciones del Estado y actores del sector productivo para definir lineamientos de política pública que impulsen el crecimiento económico sostenible y la inserción de más productos ecuatorianos en mercados internacionales.