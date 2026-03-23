El brent baja un 8 % hasta los 103 dólares, ante un posible alto el fuego en Irán

Al cierre europeo, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 8,03 %, hasta los 103,18 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.
Pocos minutos después de las 12:00 horas en España (11.00 horas GMT), el brent ha llegado a bajar casi un 17 %, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril.
El barril de crudo ha reaccionado así a una declaración de Trump, publicada en su red social Truth Social, en la que asegura que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones "muy positivas y productivas" sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio.
"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha detallado Trump.
El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, ha llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.
No obstante, después de las declaraciones de Trump, ha girado fuertemente a la baja, al igual que el petróleo de Texas (WTI), que caía el 7,3 %, hasta los 91,09 dólares con el fin de la cotización en los parqués europeos.
Asimismo, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha cerrado su cotización con una bajada del 5,6 %, hasta los 56,03 euros por megavatio hora (MWh).