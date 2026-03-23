El brent se hunde 13 % tras anunciar Trump que pospone ataques a infraestructuras iraníes

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

Pocos minutos después de las 12.00 horas, el brent ha llegado a bajar hasta los 96 dólares por barril después del mensaje de Trump.

"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", detalló Trump.

El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, había llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.