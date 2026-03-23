El brent se hunde un 9 % hasta los 103 dólares, ante un posible alto el fuego en Irán

A las 12:30 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 8,98 %, hasta los 103,29 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.
Pocos minutos después de las 12 horas, el brent ha llegado a bajar casi un 17 %, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril.
El brent ha reaccionado así a una declaración de Trump, publicada en su red social Truth, en la que asegura que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones "muy positivas y productivas" sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio.
"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha detallado Trump.
El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, ha llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.
No obstante, después de las declaraciones de Trump se ha girado fuertemente a la baja, al igual que el petróleo de Texas (WTI), que cae el 8,13 %, hasta los 90,24 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.
Asimismo, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, que ha llegado a subir con fuerza durante la mañana, baja a esta hora el 6 %, hasta los 56,19 euros por megavatio hora (MWh).