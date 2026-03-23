El euro subió y superó los 1,16 dólares tras el anuncio de Trump sobre Irán

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,16 dólares, frente a los 1,1550 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1596 dólares.

Trump dijo que suspende durante cinco días los ataques a instalaciones energéticas iraníes, por lo que puede querer terminar el conflicto debido a que el aumento de los precios de la energía eleva la inflación.

Sin embargo, Irán negó que haya negociaciones con Estados Unidos, si bien admitió contactos, y aseguró que el estrecho de Ormuz continuará cerrado.

Tras las palabras de Trump, el petróleo de Texas se desplomó casi un 10 % y el Brent llegó a caer un 17 %, aunque la bajada se redujo posteriormente.

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El dólar se ha apreciado desde el ataque de EEUU e Israel a Irán porque sigue siendo un activo seguro en momento de crisis y porque se beneficia del encarecimiento del crudo que se paga en dólares.

Los tipos de cambio estarán influidos próximamente por la evolución de la guerra en Irán y de los precios del petróleo y el gas y por las expectativas sobre los movimientos de los tipos de interés de los principales bancos centrales del mundo.

El euro se vio beneficiado de la especulación de los mercados de que el BCE subirá sus tipos de interés en la reunión de finales de abril, que ha incrementado los tipos de interés a corto plazo.

Los mercados descuentan ahora que el BCE subirá tres veces los tipos de interés hasta finales de año.

El euro caerá por debajo de 1,10 dólares solo si el conflicto se intensifica y amplía, por ejemplo mediante una escalada que involucre a Yemen y los hutíes y que eleve mucho más el precio del petróleo, considera el estratega del mercado de divisas de UniCredit, Roberto Mialich.

Esto impulsaría la función del dólar como divisa refugio preferida.

El dólar se apreciará más si se intensifica la subida de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio, prevé el banco japonés MUFG Bank.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1485 y 1,1639 dólares.