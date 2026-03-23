El Gobierno de Ecuador "lamenta profundamente" el accidente de un avión militar colombiano

"Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido esta mañana y la pérdida de militares colombianos en cumplimiento de su deber. A nuestra nación hermana, a sus Fuerzas Armadas y sus familias, nuestra solidaridad", dijo el ministro en su cuenta de X.

Este lunes, un avión de la FAC se accidentó minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, ubicado en la frontera de Colombia con Perú, según informaron las autoridades del país vecino.

"Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares", dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, en declaraciones por vía telefónica a un medio local, y confirmó que algunos habían sobrevivido.

Las autoridades informaron que ya hay unidades militares en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC, con 125 personas a bordo, ocurrido en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.